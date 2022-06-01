До +26 °С обещают в Ижевске 1 июня

1 июня в Ижевске будет солнечно и без осадков. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +24…+26 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+8 °С. Дождей не обещают.

Хорошего вам дня!

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