11 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

За сутки от ковида скончались два жителя Удмуртии Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 11 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 413 тестов на коронавирус, выявлено 23 новых случая. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизни 76-летней женщины и 83-летнего мужчины. Выздоровели 55 человек.

На утро 1 июня 1 031 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 48 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 18 человек — в тяжелом состоянии, из них 5 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 166 944 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 580 пациентов. 4 042 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 061 житель региона. Из них 557 852 прошли через оба этапа вакцинации. 159 424 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 1 июня: прогулка Басты по городу и новая остановка

Баста гуляет по Ижевску: жители города поделились в соцсетях фото с артистом

40-летний житель Удмуртии знакомился с женщинами и крал у них деньги