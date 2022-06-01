Сделать среднее специальное образование полностью бесплатным предложили в России

Сейчас в стране отсутствует институт получения безусловно бесплатного первого профессионального образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать обучение по программам среднего специального образования полностью бесплатным, пишет RT со ссылкой на письмо политолога, которое он направил на министру просвещения Сергею Кравцову.

В обращении Орлов отметил, что российская Конституция гарантирует всем гражданам право на труд и на выбор рода деятельности и профессии. Однако сейчас в стране отсутствует институт получения безусловно бесплатного первого профессионального образования, подчеркнул политолог.

Он добавил, что в некоторых ссузах квота платных мест больше квоты для бесплатного обучения. Орлов подчеркнул, что именно такие учреждения готовят строителей и специалистов иных технических специальностей, которых стране в последние годы остро не хватает.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — говорится в тексте письма (цитата по RT).

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