Гороскоп на 2 июня: Рыбы собьются с пути, а Водолеев пригласят на свидание

Козерогам придется сделать нелегкий выбор между работой и личной жизнью
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ОВЕН
Овны постигнут форменный дзен. Вашему здоровому пофигизму остается только позавидовать.
ТЕЛЕЦ
Не обращайте внимания на слова недоброжелателей и продолжайте гнуть свою линию. Очень вероятно, что сегодня вы откроете в себе неожиданный талант.
БЛИЗНЕЦЫ
Откажетесь от дальних поездок. Вечером вас ждет приятный сюрприз от второй половинки.
РАК
Высока вероятность завести очень полезное знакомство – главное ее не упустить. Вторая половина дня будет куда удачнее первой.
ЛЕВ
Вы сильно разочаруетесь в близком человеке, вплоть до полного разрыва отношений. Звезды рекомендуют не сжигать все мосты и оставить парочку для возможности тактического отступления.
ДЕВА
Отсидеться в углу сегодня не получится – жизнь потребует от вас активных действий. Не бойтесь брать на себя ответственность и больше верьте в себя.
ВЕСЫ
Вас ожидает тихая и спокойная первая половина дня и сумасшедшая вторая. Звезды советуют прислушиваться к советам друзей и родных.
СКОРПИОН
Скорпионы рискуют по уши влюбиться в человека, который совсем этого не заслуживает. Исключительно благоприятный день в финансовом отношении – смело берите займы и кредиты.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут крайне успешны в работе, что обязательно вызовет зависть у коллег. Старайтесь не реагировать на их язвительные комментарии – и день сложится просто отлично.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется сделать нелегкий выбор между работой и личной жизнью. Усидеть на двух стульях не выйдет.
ВОДОЛЕЙ
Вас пригласят на свидание – соглашайтесь, не раздумывая. Звезды недвусмысленно намекают на начало большого и прекрасного романа.
РЫБЫ
Вы сбились с жизненного пути и совершенно не понимаете, куда двигаться дальше. Не стоит надеяться, что кто-то придет и укажет вам правильный путь - ответы на все вопросы сокрыты внутри вашего сердца.
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