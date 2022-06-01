Гороскоп на 2 июня: Рыбы собьются с пути, а Водолеев пригласят на свидание

Козерогам придется сделать нелегкий выбор между работой и личной жизнью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОВЕН

Овны постигнут форменный дзен. Вашему здоровому пофигизму остается только позавидовать.

ТЕЛЕЦ

Не обращайте внимания на слова недоброжелателей и продолжайте гнуть свою линию. Очень вероятно, что сегодня вы откроете в себе неожиданный талант.

БЛИЗНЕЦЫ

Откажетесь от дальних поездок. Вечером вас ждет приятный сюрприз от второй половинки.

РАК

Высока вероятность завести очень полезное знакомство – главное ее не упустить. Вторая половина дня будет куда удачнее первой.

ЛЕВ

Вы сильно разочаруетесь в близком человеке, вплоть до полного разрыва отношений. Звезды рекомендуют не сжигать все мосты и оставить парочку для возможности тактического отступления.

ДЕВА

Отсидеться в углу сегодня не получится – жизнь потребует от вас активных действий. Не бойтесь брать на себя ответственность и больше верьте в себя.

ВЕСЫ

Вас ожидает тихая и спокойная первая половина дня и сумасшедшая вторая. Звезды советуют прислушиваться к советам друзей и родных.

СКОРПИОН

Скорпионы рискуют по уши влюбиться в человека, который совсем этого не заслуживает. Исключительно благоприятный день в финансовом отношении – смело берите займы и кредиты.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут крайне успешны в работе, что обязательно вызовет зависть у коллег. Старайтесь не реагировать на их язвительные комментарии – и день сложится просто отлично.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется сделать нелегкий выбор между работой и личной жизнью. Усидеть на двух стульях не выйдет.

ВОДОЛЕЙ

Вас пригласят на свидание – соглашайтесь, не раздумывая. Звезды недвусмысленно намекают на начало большого и прекрасного романа.

РЫБЫ

Вы сбились с жизненного пути и совершенно не понимаете, куда двигаться дальше. Не стоит надеяться, что кто-то придет и укажет вам правильный путь - ответы на все вопросы сокрыты внутри вашего сердца.

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