15 собак и 8 кошек вывезли из Удмуртии за границу с начала года

Животные вывозились для участия в выставках животных и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства
Фото: Андрей АБРАМОВ
С начала 2022 года в Удмуртии выдано 20 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Из Удмуртской Республики было вывезено 23 животных: 15 собак, 8 кошек для участия в выставках животных и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства», - говорится в сообщении.
Животные вывозились в Швецию, Израиль, Грузию, Германию, Южную Корею, Францию, Хорватию, Швейцарию, Литву, Кипр и Турцию.
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