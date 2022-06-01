15 собак и 8 кошек вывезли из Удмуртии за границу с начала года

Животные вывозились для участия в выставках животных и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2022 года в Удмуртии выдано 20 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Из Удмуртской Республики было вывезено 23 животных: 15 собак, 8 кошек для участия в выставках животных и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства», - говорится в сообщении.

Животные вывозились в Швецию, Израиль, Грузию, Германию, Южную Корею, Францию, Хорватию, Швейцарию, Литву, Кипр и Турцию.

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