В Ижевске 2 июня солнечно и +27 градусов

Ура! Лето, солнце, жара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Дождались мы с вами лета! На календаре 2 июня, четверг, и сейчас узнаем о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, днем переменная облачность, без осадков и +27 градусов. Ветер северо-западный 3-4 м\с. Ночью ясно, +13 градусов, ветер западный 1-2 м\с.

По данным Яндекс.Погода, атмосферное давление воздуха днем составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 29 %, магнитное поле спокойное.

Доброго летнего вам дня, ижевчане!

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