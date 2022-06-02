В Ижевске 2 июня солнечно и +27 градусов

Ура! Лето, солнце, жара
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Дождались мы с вами лета! На календаре 2 июня, четверг, и сейчас узнаем о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, днем переменная облачность, без осадков и +27 градусов. Ветер северо-западный 3-4 м\с. Ночью ясно, +13 градусов, ветер западный 1-2 м\с.
По данным Яндекс.Погода, атмосферное давление воздуха днем составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 29 %, магнитное поле спокойное.
Доброго летнего вам дня, ижевчане!
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