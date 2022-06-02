Инспекторы ГИБДД в Сарапуле догнали пьяного водителя

На требование остановиться водитель не отреагировал Фото: Диля Ахмадишина

Патрулируя улицы Сарапула, сотрудники ГИБДД обратили внимание на нарушающий Правила дорожного движения автомобиль. На требование остановить транспортное средство водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Удирая от сотрудников Госавтоинспекции, водитель проехал на красный запрещающий сигнал светофора и несколько раз выезжал на полосу встречного движения. Блюстителям порядка все же удалось задержать нарушителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

«Были составлены протоколы об административных правонарушениях, водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на спецстоянку», - сообщили в МВД по Удмуртии.

В ведомстве также рассказали, что с начала 2022 года на территории республики выявлено более 2500 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, что за данное нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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