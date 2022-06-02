Сотовый оператор рассказал про цифровые привычки детей в возрасте от 3 до 14 лет

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. К таким выводам пришли эксперты «МегаФона», изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет. В основу исследования лег анализ пользовательского опыта на новом тарифе «МегаФон Kids».

Средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день: дети не любят разговаривать по телефону. Примерно столько же времени тратится на входящие звонки. Чаще всего абоненты пользуются гаджетами для просмотра видео – на видеосервисы приходится 44 % трафика. Второй по популярности вид активности – интернет-серфинг (19 %), далее следуют мессенджеры (13 %) и социальные сети (9 %). А вот игры занимают только 7 % от общего объема трафика.

Чаще всего юные пользователи смотрят YouTube – 23 % мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15 % и Telegram с показателем 9 %. В пятерку самых популярных сервисов у детей также входят «ВКонтакте» (7 %) и Google Market (6 %).

В списке наиболее популярных игр раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи устройств на iOS также играли в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.

Рейтинг гаджетов возглавляет смартфон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лидеров вошли также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвертом месте – iPhone 7.

В сентябре 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» – одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для юных абонентов. В тариф включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному контенту. Сейчас под фильтр попадает более 10 тыс. сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00 – родители могут быть уверены, что дети не проводят в сети слишком много времени.

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