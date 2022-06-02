13-летний мотоциклист и его 10-летний пассажир получили травмы в ДТП в Удмуртии

Мотоцикл «Иж Планета-5» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2121». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 1 июня, на 21-м километре автодороги Глазов – село Зотово (недалеко от села Паслоково) в Удмуртии произошла дорожная авария с пострадавшими детьми, сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Около 19:00 13-летний водитель мотоцикла «Иж Планета-5» с боковым прицепом не убедился в безопасности маневра при развороте с обочины и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2121», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил множественные травмы, был госпитализирован, его пассажир - мальчик 10 лет, получил телесные повреждения», - сообщили в ведомстве.

Водитель «Нивы» не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает: для управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а для мотоцикла – удостоверение категории «А».

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