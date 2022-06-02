Почти 140 тысяч рублей потерял водитель из Ижевска в попытке заказать интимные услуги

Лишь отправив в общей сложности 138 000 рублей, ижевчанин осознал себя жертвой мошенничества и обратился в полицию Фото: Амир Закиров

20-летний водитель из Ижевска стал жертвой мошенничества, пытаясь заказать интимные услуги в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Молодой человек решил воспользоваться сайтом, предоставляющим интимные услуги. Выбрав понравившуюся девушку, он позвонил по указанному номеру. Ответившая убедила его перевести 1 000 рублей в качестве предоплаты и еще 9 000 рублей в качестве залога-страховки.

После этого ему позвонил мужчина и сообщил, что необходимо дополнительно внести еще 10 000 рублей.

«Затем под предлогом сбоя в работе кассы злоумышленник просил еще несколько раз переводить денежные средства для «разблокировки системы», обещая в последующем вернуть денежные средства», - говорится в сообщении.

Лишь отправив в общей сложности 138 000 рублей, ижевчанин осознал себя жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

24 млн рублей выделили на строительство дороги к новой школе на улице Берша в Ижевске

Управление ФСИН по Удмуртии возглавил Вячеслав Третьяков

8 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии 3 июня