Трамвай сошел с рельсов на улице Халтурина в Ижевске

Движение трамваев на данном участке было приостановлено с 11:34 до 12:24. Фото: Максим Зайцев

Сегодня, 2 июня, в Ижевске на улице Халтурина с рельсов сошел трамвай маршрута № 5. Об этом сообщил слушатель радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) Максим Зайцев.

По информации пресс-службы МУП «ИжГЭТ», движение трамваев на данном участке было приостановлено с 11:34 до 12:24.

«В ближайшее время интервалы движения могут быть увеличены», - предупредили в пресс-службе перевозчика.

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