ФАС одобрила кандидатуру Ришата Ибрагимова на пост главы Минстроя Удмуртии

Фото: Ришат Ибрагимов, vk.com
Федеральная антимонопольная служба России одобрила представление главы Удмуртии Александра Бречалова о назначении Ришата Ибрагимова на должность министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.
«Ему было поручено держать на особом контроле цифровизацию тарифного регулирования в регионе», - говорится в сообщении.
Напомним, Ришат Ибрагимов назначен исполняющим обязанности главы Минстроя Удмуртии в ноябре 2021 года, на этом посту он сменил Дмитрия Сурнина. Ранее Ибрагимов возглавлял Управление строительства объектов бюджетной сферы министерства.
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