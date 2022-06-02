ФАС одобрила кандидатуру Ришата Ибрагимова на пост главы Минстроя Удмуртии

Фото: Ришат Ибрагимов, vk.com

Федеральная антимонопольная служба России одобрила представление главы Удмуртии Александра Бречалова о назначении Ришата Ибрагимова на должность министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

«Ему было поручено держать на особом контроле цифровизацию тарифного регулирования в регионе», - говорится в сообщении.

Напомним, Ришат Ибрагимов назначен исполняющим обязанности главы Минстроя Удмуртии в ноябре 2021 года, на этом посту он сменил Дмитрия Сурнина. Ранее Ибрагимов возглавлял Управление строительства объектов бюджетной сферы министерства.

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