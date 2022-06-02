Гороскоп на 3 июня: Тельцов попытаются втянуть в неприятную историю, а Овнов ждет романтический вечер

Овнов ждет удивительный романтический вечер Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОВЕН

Прекрасный день. Проблемы, которые казались нерешаемыми, забудутся как страшный сон. Звезды обещают вам по-настоящему удивительный романтический вечер.

ТЕЛЕЦ

Тельцов попытаются втянуть в какую-то крайне неприятную историю – будьте внимательны. На творческих представителей знака снизойдет невиданной силы вдохновение.

БЛИЗНЕЦЫ

Вашей добротой бессовестно воспользуются, но не волнуйтесь – жизнь очень скоро воздаст обидчику по заслугам. Возможны неожиданные перемены на работе – как позитивные, так и негативные.

РАК

Возникнет множество интересных идей – не бойтесь делиться ими с окружающими. Вечером вероятно поступление значительной суммы денег.

ЛЕВ

Сегодня у вас каждая минута на счету. Есть высокий риск отстать от поезда жизни и уже никогда его не нагнать

ДЕВА

Непростой, но интересный день. Вы многое осознаете и посмотрите на мир другими глазами.

ВЕСЫ

Не ждите, что кто-то решит за вас ваши проблемы. К сожалению, рассчитывать можно только и исключительно на себя. Вероятны серьезные катаклизмы на личном фронте.

СКОРПИОН

Сегодня крайне не рекомендуется врать и обманывать – это обязательно выйдет вам боком. В целом день неплохой, но вряд ли он запомнится вам надолго.

СТРЕЛЕЦ

Вам предстоит крайне неприятный разговор с начальством. Постарайтесь убрать эмоции в сторону и адекватно оценить критику.

КОЗЕРОГ

Великолепный день для реализации самых смелых планов и решений. Звезды советуют полностью отдаться работе и на давать себе ни минуты простоя.

ВОДОЛЕЙ

Количество удачных и неудачных совпадений сегодня зашкаливает. Его величество случай сегодня будет как радовать вас, так и огорчать. Стоит обратить внимание на здоровье – в последнее время вы себя запустили.

РЫБЫ

Мелкие задачи вы будете щелкать как семечки, а вот за большие лучше сегодня не браться. Окружающие будут ждать от вас помощи – и звезды не советуют их игнорировать.

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