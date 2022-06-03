До +27 градусов и переменная облачность ожидаются в Ижевске 3 июня

3 июня в Ижевске ожидается 25-27 °С Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным гидрометцентра Удмуртии, 3 июня в Ижевске ожидается 25-27 °С, на небе переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, во второй половине дня местами по республике ожидаются грозы.

Ветер северо-западный, 8-13 м/c.

По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в Ижевске ожидается дождь. Атмосферное давление составит 757-753 мм рт. ст. (с понижением в течение дня). Влажность воздуха утром 51%, днем 36%, вечером 63%. Магнитное поле спокойное.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

24 млн рублей выделили на строительство дороги к новой школе на улице Берша в Ижевске

Управление ФСИН по Удмуртии возглавил Вячеслав Третьяков

Гвардии рядовой и ефрейтор из Удмуртии погибли на Украине

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии 3 июня