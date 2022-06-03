«Ижсталь» отметила перспективных молодых инженеров

Фото: «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла научно-техническая конференция молодых инженеров, где отметили лучшие разработки.

Лучшей признана работа специалиста производственно-технического отдела Юрия Данилова по минимизации потерь в системе снабжения подразделений завода сжатым воздухом за счет его осушки. В результате анализа эффективности существующих технологий осушки выбран метод адсорбции и оптимальный набор оборудования, обладающий требуемыми характеристиками и минимальным сроком окупаемости.

Перспективным также признано разработанное специалистом отдела закупки услуг Русланом Араслановым программное обеспечение по автоматизации процесса маркетинга, которое формирует базу данных о потенциальных потребителях металлопродукции завода, упрощает и повышает качество коммуникаций с ними. В итоге это должно сократить цикл продаж и повысить их доходность. Работа Руслана удостоена второго места.

В тройку призеров вошел проект специалиста отдела по экологической безопасности Антониды Лекомцевой по снижению размера экологического сбора на основании анализа образования отходов.

«Проектная деятельность молодых специалистов направлена на решение актуальных производственных задач. При этом она повышает их инженерные компетенции и профессиональный уровень», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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