Гороскоп на 4 июня: Львы окажутся в центре внимания, а Скорпионов будет легко вывести из равновесия

Астропрогноз для всех знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОВЕН

Многое будет зависеть от вашей способности кооперироваться с другими людьми. Действовать в одиночку крайне не рекомендуется.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь сдерживать свои эмоции – как негативные, так и позитивные. Недоброжелатели не прочь воспользоваться ими в своих целях.

БЛИЗНЕЦЫ

Откажитесь от серьезных денежных трат. Звезды намекают, что одинокие Близнецы смогут наконец найти свое счастье.

РАК

Как никогда важно уметь договариваться и решать проблемы мирным путем. Вторая половина дня пройдет тихо и спокойно, без особых сюрпризов.

ЛЕВ

Вы окажетесь в центре внимания по какому-то приятному поводу. Будьте к этому готовы. Львам-интровертам придется туго.

ДЕВА

День новых знакомств и удивительных открытий. Будете сидеть дома – пропустите все самое интересное.

ВЕСЫ

День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. Во второй половине дня ожидается резкий эмоциональный спад.

СКОРПИОН

Сегодня вас очень легко вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации.

СТРЕЛЕЦ

Слушайте свою интуицию и не бойтесь импровизировать. Важные встречи лучше перенести на вторую половину дня.

КОЗЕРОГ

День потребует молниеносной мобилизации энергетических сил. Будьте готовы решать сразу несколько проблем одновременно.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день. На личном фронте вероятны заметные положительные сдвиги, а одинокие представители знака могут внезапно оказаться в отношениях.

РЫБЫ

Высока вероятность разрыва с любимым человеком. Если вам кажется, что ничего не предвещает беды – поверьте, вам лишь кажется.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск»