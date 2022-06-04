4 июня в Ижевске ожидаются ливни и грозы

Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонт
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, ижевчане! Сегодня суббота, 4 июня. Пока вы, не торопясь, начинаете выходной день, расскажем о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, днем будет пасмурно, ожидаются продолжительные, местами сильные дожди и грозы. Температура воздуха + 19 градусов, ветер юго-восточный 7-12 м\с. Ночью пасмурно, дождь, +14 градусов, ветер восточный 1-2 м\с.
По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87 %, магнитное поле спокойное.
Пусть этот субботний дождливый день будет для вас добрым!
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