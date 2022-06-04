3 человека с коронавирусом госпитализировано в больницы Удмуртии за сутки

Детей среди заболевших за сутки нет Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии проведено 2 035 тестов на коронавирус, выявлен 21 новый случай. В числе заболевших 11 граждан старше 65 лет, детей до 14 лет нет.

37 пациентов ковид-стационаров в состоянии средней тяжести, 10 - в тяжелом, из них 2 на ИВЛ. Зафиксирован один летальный случай, мужчине было 42 года.

С легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 817 человек. 35 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 4 июня в Удмуртии зарегистрировано 167 013 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 162 704 человека выздоровели, 4 043 скончались.

698 113 человек вакцинировано, из них 557 922 получили второй компонент, 160 388 прошли ревакцинацию.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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