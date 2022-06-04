В Ижевске задержан 32-летний наркокурьер из Владимирской области

Тайники он оборудовал в многоквартирных домах Фото: Архив «КП» в Ижевске

32-летний неработающий житель города Покрова Владимирской области был задержан с поличным на улице Автозаводской.

Во время обыска полицейские обнаружили у него 1,49 грамма наркотического вещества, который был упакован и подготовлен к сбыту. Кроме этого, стражи правопорядка выявили еще 4 тайника, которые задержанный гость Ижевска оборудовал в многоквартирных домах на территории города. Закладчик интернет-магазина уже успел положить туда наркотики.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый водворен в следственный изолятор», - сообщили в УМВД по Удмуртии.

Наркокурьер уже за решеткой и останется там надолго, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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