Правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов

Правительство уверено, что новая программа поможет улучшить жилищные условия россиян Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Россияне смогут оформить льготную ипотеку на самостоятельное строительство частного дома, без привлечения подрядчиков. Об этом со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление сообщает сайт «RT на русском».

В рамках программы россияне смогут получить средства для возведения дач, коттеджей или таунхаусов без привлечения профессиональных подрядчиков. Построить себе дом в ипотеку можно своими силами.

В качестве залога выступает земельный участок и дом, когда он будет построен. Все строительные работы необходимо завершить в течение 12 месяцев, иначе банк будет вправе поднять процентную ставку.

Максимальная ставка по льготному кредиту составит 9 % годовых, а предельная сумма в регионах – 6 млн рублей. В рамках пилотной программы в 2022 году планируется выдать около 8000 льготных займов на общую сумму более 50 млрд рублей.

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