Гороскоп на 5 июня: Девам стоит взять быка за рога, Близнецам можно расслабиться, а Водолеям нельзя лезть в чужие дела

Звезды сегодня рекомендуют только отдых и расслабление Фото: Архив «КП» в Ижевске

Звезды советую нам расслабиться и отдохнуть. Постарайтесь провести день без излишеств.

ОВЕН

Избегайте дискуссий, иначе конфликтов вам не избежать. У одиноких представителей знака возможна романтическая встреча и начало теплых отношений.

ТЕЛЕЦ

Звезды вам обещают незабываемый день и встречу с чудесным человеком. Действуйте смело и решительно. Будьте таинственными и честными.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам жизненно необходимо отдохнуть. Воспользуйтесь возможностью привести свои мысли и чувства в порядок. Посвятите время спокойным раздумьям и планированию.

РАК

Отложите все дела и рутину до понедельника. Проведите день в компании приятных людей. Если вы одиноки, не отказывайтесь от приглашений и прекрасно проведите время.

ЛЕВ

Домашние хлопоты сегодня будут особенно продуктивными и увлекательными. Не стесняйтесь обратиться за помощью к друзьям. Но не переусердствуйте, выделите время и на отдых.

ДЕВА

Уделите время нерешенным за неделю делам, в том числе и в личной жизни. Ожидание для вас – не самый лучший вариант. И время драгоценное потеряете и отличную возможность.

ВЕСЫ

В вас может запылать огонь страсти. Встреча сегодня может принести вам истинное счастье. А вот с финансами поаккуратнее, лучше всего сейчас экономить.

СКОРПИОН

Дайте себе возможность отдохнуть от всего интеллектуального. Расслабьтесь, пообщайтесь с приятными людьми. Звезды обещают свидание, которые может положить начало новой истории любви.

СТРЕЛЕЦ

Вас могут обмануть. Сильно. Предстоит выбор: простить и забыть либо принять радикальное решение. Хорошенько обдумайте все, посоветуйтесь с семьей или друзьями.

КОЗЕРОГ

Судьба готова преподнести вам подарок, связанный с чувствами. А еще вы сможете преодолеть финансовый кризис. Аккуратнее со словами, они могут принести вам большие проблемы в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ

Не вмешивайтесь в чужие проблемы, если конечно, они не касаются близких и родных. Если вам сегодня захочется романтики, не сдерживайте себя. Проведите время с любимым человеком.

РЫБЫ

Посвятите день себе и отдыху. Вы устали и нужно набраться сил перед следующей рабочей неделей. Если силы не совсем иссякли, съездите в живописные места с друзьями или родственниками.

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