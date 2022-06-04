Почему медведи в Удмуртии все чаще стали выходить к людям?

Прикормленные медведи в любом случае опасны для человека Фото: Архив «КП» в Ижевске

В лесах Удмуртии насчитывается около 1200 медведей, и в последнее время участились случаи их выхода к людям. Один из них произошел 25 мая. В чем же причина?

Министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов на своей страничке в «ВКонтакте» пояснил, что дело тут не растущей численности популяции, а в людях, которые устраивают свалки отходов и таким образом прикармливают хищников.

Косолапые постепенно привыкают к тому, что корм в определенном месте есть всегда, и не стоит напрягаться с поиском пищи. Людей они тоже перестают со временем бояться, но хищниками, которые несут опасность, быть не перестают.

В общем, чтобы не привлекать излишнего внимания мишек, не стоит организовывать стихийные свалки, а там, где установлены контейнеры, нужно своевременно вывозить из них мусор.

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