Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Ижевске на 5 июня

Несмотря на дожди, в Ижевске будет тепло Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на это воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 июня в Ижевске преимущественно будет облачно.

Температура воздуха днем составит около +19..+21 °С. Днем ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Скорость западного ветра составит 6-11 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +11 °С, а дожди, скорее всего, продолжатся. Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость составит около 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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