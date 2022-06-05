Гороскоп на 6 июня: Тельцов ждут потери, Раки выиграют в лотерею, а Козерогов потянет на шалости

Подробный гороскоп на понедельник Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Звезды призывают быть осторожнее в делах семейных. Вероятны серьезные разногласия и споры. Используйте стратегическое отступление, в ближайшее время все наладится.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня могут потерять какую-то дорогую или важную вещь. Постарайтесь быть внимательнее и лучше не берите с собой что-либо ценное, если куда-то идете.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны поездки и знакомства с высокопоставленными людьми. Покажите себя с лучшей стороны, проявите чудеса дипломатии и для вас откроются новые возможности.

РАК

У вас удачный день с финансовой точки зрения. Вероятен выигрыш в лотерее, либо получение неожиданной премии. Но «лишних» денег не бывает – потратьте прибыль разумно.

ЛЕВ

Вы вновь столкнетесь с неоднозначной ситуацией, которая недавно имела место и привела к не очень хорошим последствиям. В этот раз следует вести себя иначе, учтите прошлые ошибки.

ДЕВА

От дел вам не отбиться, но дела заканчиваются. Вам срочно нужно устроить себе праздник. Купите то, что давно хотели, либо устройте себе вечер поедания вкусностей. Вы это заслужили.

ВЕСЫ

Вам внезапно придется пересмотреть свои планы на день. Вероятны важные перемены в рабочей или личной сфере. Не бойтесь их, вот увидите, результат вам понравится.

СКОРПИОН

Вам серьезно нужно проанализировать свои расходы, научитесь, наконец, управлять своими финансами. Кстати, а когда вы в последний раз обсуждали повышение вашей заплаты с начальством?

СТРЕЛЕЦ

Если вы стоите не распутье, то прислушайтесь к своим ощущениям – ваша интуиция вас не подведет. Однако будьте аккуратны, крупные изменения лучше осуществлять постепенно.

КОЗЕРОГ

Козерогов сегодня потянет на шалости. Если шалости мелкие, что ж, смело приступайте. Но если ваши действия могут серьезно спутать кому-то планы или даже навредить, охладите ваш пыл и направьте энергию в мирное русло.

ВОДОЛЕЙ

Приложите максимум усилий к текущим важным задачам и будьте снисходительны к окружающим. Ваше активное участие и командная работа воздадутся сторицей.

РЫБЫ

Вам определенно стоит выбраться на свежий воздух – организм скажет вам спасибо. Заодно и мысли в порядок приведете, а то придумали себе опять что-то.

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