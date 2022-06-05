Жители Ижевска ворвались в чужой дом и до смерти забили 62-летнего мужчину

Ижевчан обвиняют по двум статьям Фото: Диля Ахмадишина

В Завьяловский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное в отношении ижевчан, которые незаконно проникли в чужое жилище и избили находившегося там человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Согласно версии следствия, в июле 2021 года ранее судимые обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пробрались в дом, расположенный в селе Первомайский Завьяловского района и принадлежащий 59-летней женщине.

Дома находился 62-летний сожитель хозяйки, которому ижевчане без явного повода нанесли серьезные побои, после чего поспешили скрыться. Несмотря на то, что мужчину били только руками и ногами, травмы оказались настолько тяжелыми, что потрепавший вскоре скончался в больнице.

Обвинительное заключение в отношении злоумышленников утверждено заместителем прокурора Удмуртии. Они обвиняются по двум статьям: в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть потерпевшего и в нарушении неприкосновенности жилища.

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