24 % россиян терпеть не могут утюжить белье

Особенно глажку не любят мужчины Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 % жителей России признались, что не любят утюжить белье, об этом сообщает RT со ссылкой на рейтинг сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (Суперджоб).

По мнению россиян, именно глажка занимает первое место среди самых нелюбимых бытовых дел. Кроме того, 19 % от 1600 опрошенных граждан не любят делать уборку. На третьем месте с 11 % опрошенных — мытье посуды. Четвертое место в антирейтинге занимает приготовление пищи – им не терпят заниматься 9 % россиян.

А вот к закупке продуктов и стирке, согласно исследованию, респонденты более благосклонны: всего 3 % опрошенных признали, что не любят ходить по магазинам и лишь 1 % назвал нелюбимым домашним делом стирку.

Интересно, что утюжить не любят, в основном, люди старше 45 лет, а мыть посуду — те, кто моложе 34-х.

Кстати, как выяснилось в ходе опроса, несмотря на то, что за последние 10 лет мужчины стали чаще заниматься бытовыми делами (за исключением глажки), женщина по-прежнему выполняют основную часть домашней работы. Существенная мужская помощь заметна лишь в закупке продуктов.

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