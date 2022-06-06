22 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

За сутки выздоровели 30 жителей Удмуртии Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 4 жителя Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 6 июня.

«За сутки 2453 теста на коронавирус, выявлено 22 новых случая. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», – говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 30 человек.

На утро 6 июня 810 человек наблюдаются в поликлиниках: они переносят болезнь в легкой форме. 48 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 9 человек – в тяжелом состоянии, из них 1 – на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 055 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 766 пациентов. 4043 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 113 жителей региона. Из них 557 922 прошли через оба этапа вакцинации. 160 388 человек ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8 (800) 100-24-47.

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