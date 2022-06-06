Экс-работницу ПФР в Ижевске осудили за передачу информации обнальщикам маткапитала

Женщина продавала служебную информацию риэлторам-обнальщикам маткапитала Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ижевске перед судом предстала бывшая работница местного управления пенсионного фонда России, обвиняемая по части 2 статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что женщина в 2020-2021 годах продавала служебную информацию риэлторам, которые занимались обналичиванием материнского (семейного) капитала.

«Дело в отношении обвиняемой рассмотрено в общем порядке, судом ей назначено наказание в виде штрафа», - сообщили в региональном управлении ФСБ.

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