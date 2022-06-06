Депутат Милонов предложил переодеть всех госслужащих в мундиры

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести для госслужащих специальную универсальную форму (мундир) Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное премьеру Михаилу Мишустину.

Парламентарий отметил, что в царские и раннесоветские времена все госслужащие имели «общий отличительный признак» – униформу, которая визуально подчеркивала принадлежность человека к госаппарату, накладывая на него дополнительную ответственность и «делегируя часть авторитета государства».

Более того, подчеркнул депутат, униформа лишала чиновника самой возможности носить предметы роскоши, дорогие костюмы, аксессуары или предметы гардероба.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы России и Совета Федерации России», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

Депутат подчеркнул, что пошив формы следует возложить на самих госслужащих или же вычесть стоимость мундира из зарплаты – «в целях экономии бюджетных средств».

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