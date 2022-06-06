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Общество6 июня 2022 9:32

Депутат Милонов предложил переодеть всех госслужащих в мундиры

За их же счет
Дмитрий Коренев
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести для госслужащих специальную универсальную форму (мундир)

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести для госслужащих специальную универсальную форму (мундир)

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ввести специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное премьеру Михаилу Мишустину.

Парламентарий отметил, что в царские и раннесоветские времена все госслужащие имели «общий отличительный признак» – униформу, которая визуально подчеркивала принадлежность человека к госаппарату, накладывая на него дополнительную ответственность и «делегируя часть авторитета государства».

Более того, подчеркнул депутат, униформа лишала чиновника самой возможности носить предметы роскоши, дорогие костюмы, аксессуары или предметы гардероба.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы России и Совета Федерации России», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

Депутат подчеркнул, что пошив формы следует возложить на самих госслужащих или же вычесть стоимость мундира из зарплаты – «в целях экономии бюджетных средств».

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