Не дом, а картинка!

В процессе строительства или реконструкции одним из важных моментов является выбор цвета для фасада будущего дома. Нужно учесть, что темные цвета могут «утяжелить» строение, сделать его мрачным. Светлые же тона, напротив, хорошо сочетаются с окружающей средой, гармонируют с ландшафтом, дарят ощущение легкости. Поэтому в последнее время большой популярностью пользуются природные цвета: голубой, зеленый, белый, желтый.

Доставшийся в наследство от дедушки дом семья решила реконструировать: сделать ремонт внутри здания, обшить его снаружи. Дом был крепким, поэтому глобальных перемен не требовалось.

Фотография дома до реконструкции

Тем не менее перед героями стояла непростая задача: сохранить традиции прошлого и воплотить свою мечту о красивом доме в реальность. Молодые родители хотели создать все условия для комфортной загородной жизни своих детей в будущем.

Эстетическим ориентиром модернизации стали американские фильмы, где сочетание голубого фасада с белыми аксессуарами является традиционным решением в архитектуре. Супругам хотелось, чтобы их дом был не только прочным, но и оригинальным.

Выбирая между фиброцементным, металлическим и виниловым сайдингом, они остановились на сайдинге белорусского производителя- компании «Ю-Пласт», выбрав серию Хокла Колор (цвет «Голубика»). Данный материал прост в монтаже и можно самостоятельно обшить дом за две недели, не прибегая к помощи профессионалов. Специальные шипы-пазы позволяют панелям надежно держаться между собой и напоминают конструктор Лего.

Монтаж сайдинга «своими руками»

Во время ремонтных работ рядом с вами безопасно могут находиться дети, т.к. при сборке сайдинга нет пыли, опилок и мусора, чего нельзя сказать о работе с металлом. При монтаже после данного материала остается много острых обрезков, что представляет опасность для здоровья. Также полученный результат далек от уюта: обшитый металлом дом может напоминать гараж.

Фиброцементный сайдинг– это дорогой, тяжелый и массивный материал. Так, при монтаже обязательно следует учесть большую нагрузку на фасад здания. Панель сайдинга, в свою очередь, гораздо легче фиброцемента и дешевле по стоимости.

Благодаря естественному оттенку полотна, объемной структуре материала, приятной фактуре благородного дерева полученный результат хочется не только созерцать, но и трогать. А приятный природный оттенок озер и небес еще долго будет радовать глаз не только наших героев, но и окружающих.

Декор является неотъемлемой частью обновления дома

Супруги не планируют останавливаться на достигнутом. Напротив, появляются новые идеи по благоустройству обновленного дома. В летнее время года можно порадовать себя и близких отдыхом на белой террасе, а зимой природным сочетанием к синему станут поделки и аппликации белого цвета, выполненные семьей в предновогодние праздники. Сейчас герои готовятся провести новогодние праздники в кругу родных и близких и встретить 2022 год в по-настоящему новом и сказочном для них доме.

«Теперь наш дом похож на картинку, – делится своими впечатлениями Юлия.– Это не просто дом, это сказка. Картинка из Интернета стала реальностью нашей жизни».

У дома появилась удобная терасса

Сайдинг белорусского завода Ю-Пласт доступен и жителям Удмуртии. Официальным представителем производителя в Ижевске является компания «ОРТО», которая поможем вам облагородить дом любой площади. Мечты имеют свойства сбываться!

Ознакомиться с ассортиментом сайдинга, а также фасадных панелей и ПВХ, софитов для кровли, водосточной системы и много другого можно на сайте компании.

Задать вопросы и сделать заказ можно также по адресам:

Ижевск, ул. Маяковского, 43, офис 1;

Пойма, 17, Строительная ярмарка 2 ряд, 2 место.

телефон: 8-912-766-66-37, 8-912-007-36-28

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