12 июня жители Ижевска смогут сразиться с гроссмейстером

12 июня в Ижевске пройдет сеанс одновременной игры в шахматы Фото: Амир Закиров

Играли когда-нибудь в шахматы с гроссмейстером? Если нет, то такая возможность любому желающему будет предоставлена 12 июня на Центральной площади Ижевска.

В честь Дня города и открытия «Кубка Корпорации «Центр» в 10 часов стартует сеанс одновременной игры в шахматы. Попробовать свои силы сможет любой желающий, а соперниками участников станут гроссмейстер Зоя Северюхина и международные мастера ФИДЕ Александра Макаренко и Мария Носачева.

Мастер спорта России, женский международный мастер Александра Макаренко играет в шахматы более 20 лет. Причем статус женского мастера ФИДЕ ижевчанка получила уже в 16 лет! Она до сих пор успешно участвует в различных соревнованиях и дает уроки шахматного мастерства жителям столицы Удмуртии.

Международный гроссмейстер Зоя Северюхина уже более 25 лет играет в шахматы. К 27 годам объездила Европу, представляя Россию на шахматных турнирах. Долгое время тренировала детей, поэтому ожидает очередного сеанса с удовольствием.

Вице-чемпионка России, международный мастер ФИДЕ Мария Носачева до сих пор активно участвует в различных турнирах и чемпионатах. Мария является победителем Кубка Корпорации «Центр» в 2014 году, где набрала максимально возможное количество очков. Играть с ней будет не менее интересно и опасно. Вот где можно реально оценить свои силы, и забрать в копилку интересные ходы и комбинации.

Несмотря на огромный опыт, Зоя, Александра и Мария признаются, что одновременно играть с несколькими шахматистами – непросто, но очень увлекательно. Подходя к очередному участнику, нужно за несколько секунд проанализировать положение на доске и сделать ход. Но на то они и профессионалы! А вот у шахматистов-любителей времени на то, чтобы переместить фигуру, и возможно изменить исход партии в свою пользу, будет гораздо больше.

«На мой взгляд, сложнее играть с детьми, уровень которых в Удмуртии растет с каждым годом. С ними играть опасно и интересно! Взрослые приходят на такие сеансы ради удовольствия, а дети – для того, чтобы победить. Нужно всегда быть начеку», - рассказала Александра Макаренко.

Потренировать память, ускорить нейронные связи мозга, сразиться с профессионалом и получить от этого процесса максимальное удовольствие можно будет 12 июня на Центральной площади Ижевска в сеансе одновременной игры в шахматы. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

После регистрации с участником свяжутся организаторы и сообщат о том, в какое время начнется партия. Длительность игры - 30 минут. Заявки принимаются до 16 часов 10 июня.

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