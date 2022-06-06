Гороскоп на 7 июня: Скорпионы разочаруются во второй половинке, Козерогов предадут, а Водолеев ждет бурная ночь, полная экспериментов

Водолеям стоит меньше рисковать и избегать шумных компаний Фото: Яна АСТАХОВА

ОВЕН

Сегодня Овнам как никогда важно быть смелыми и не оглядываться на чужое мнение. Будет непросто, но вы обязательно со всем справитесь.

ТЕЛЕЦ

День благоприятствует новым знакомствам и неожиданным встречам. Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. Звезды советуют тщательно подбирать слова при общении со второй половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте добрее к окружающим – и тогда день сложится просто прекрасно. Вечером вас могут позвать на свидание.

РАК

Откажитесь от дальних поездок – ни к чему хорошему они не приведут. По возможности сидите дома. День отлично подходит для долгосрочного планирования и долгих разговоров по душам.

ЛЕВ

Вы стоите на пороге эмоционального выгорания. Пока еще не поздно этого избежать – позвольте себе хотя бы немного отдохнуть.

ДЕВА

Личный фронт затрещит по швам, да и на остальных жизненных направлениях ситуация далека от идеальной. Вам стоит адекватно оценивать свои силы - пытаться претворить в жизнь наступательные планы сейчас не просто наивно, но и самоубийственно.

ВЕСЫ

Сегодня будет много самого разного общения, и к вечеру вам захочется тишины. Звезды рекомендуют отказаться от острой и жирной пищи и не злоупотреблять алкоголем.

СКОРПИОН

Скорпионы разочаруются в своей второй половинке – вы увидите в ее характере изъяны, о которых ранее и не подозревали. В целом день неплохой, особенно в сфере финансов.

СТРЕЛЕЦ

Одинокие Стрельцы рискуют внезапно оказаться в отношениях. Звезды советуют избегать больших физических нагрузок. Вечер лучше провести в узком семейном кругу.

КОЗЕРОГ

Козерогов предаст кто-то из их ближайшего окружения. Звезды советуют минимизировать эмоции, спокойно сделать выводы и двигаться дальше.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь меньше рисковать и избегайте шумных компаний. Звезды намекают на неожиданный романтический вечер и бурную ночь, полную экспериментов.

РЫБЫ

Утром Рыбы будут совершенно разобраны и уязвимы для любых нападок со стороны. Не волнуйтесь – уже к обеду моральные силы к вам вернутся. Не отказывайте себе в удовольствии подавить противника ответным огнем.

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