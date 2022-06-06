Стационарный диспетчерский пункт управления беспилотниками заработал в Сарапуле

В Сарапуле заработал стационарный диспетчерский пункт управления беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле заработал стационарный диспетчерский пункт управления беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). Об этом в понедельник сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

«Главное отличие такого диспетчерского пункта – наличие 15 м антенны с мощным передатчиком. Аппаратура позволяет расширить диапазон управления беспилотником и производить оперативный перехват управления», - написал он.

По словам Удалова, всего 5 беспилотников позволяют держать под оперативным контролем всю территорию республики. При необходимости можно перебросить БПЛА из ближайших районов и взять над ними управление в новом диспетчерском пункте.

Беспилотники помогают быстрее обнаружить лесные пожары и уменьшить тем самым площадь, пройденную огнем. Также беспилотники используются для контроля незаконных вырубок и проведения лесоучетных работ.

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