СК начал проверку по факту возгорания микроавтобуса в Ижевске

В Ижевске началась доследственная проверка по факту произошедшего сегодня возгорания микроавтобуса на улице Кирова. Фото: ГУ МЧС по УР

В Ижевске началась доследственная проверка по факту произошедшего сегодня возгорания микроавтобуса на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 10:32. На момент прибытия пожарных (спустя 2 минуты) открытым огнем горела кабина и подкапотное пространство. 19 пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно, до прибытия спасателей; никто не пострадал.

В 11:00 пожар удалось ликвидировать.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

20 человек эвакуировались из загоревшегося микроавтобуса на улице Кирова в Ижевске

Женщина и ребенок получили травмы в ДТП на улице Горького в Ижевске

Неизвестный науке вид амебы обнаружили в пруду Ижевска

Восхождение на священную гору и очарование маленьких деревень: ведущий и блогер Миша Ронкаинен снял сюжет про Удмуртию