Предпринимателям и НКО из Удмуртии доступны гранты до 1,5 млн рублей

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начали прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов. В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 млн до 1,5 млн рублей. Традиционно 10 финалистов станут участниками инкубатора: здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость.

Цель конкурса «Навстречу импакт-стартапам» – найти лидеров стартапов, ориентированных на улучшение жизни детей и молодежи, и сделать их проекты финансово устойчивыми. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы (от англ. impact – воздействие, влияние). Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Победители получат гранты до 1,5 млн рублей и информационную поддержку со стороны Tele2 в своем регионе. Лидеры проектов, вышедших в финал, смогут стать участниками инкубатора фонда «Навстречу переменам» – самой долгосрочной программы профессионального развития стартапов в России (1–3 года). По итогам работы инкубатора в 2020–2021 годах в среднем финансовый результат каждого проекта-участника увеличился в 2 раза; штат – в 1,5 раза; число детей, которым он помогает, – в 2 раза.

Фото: Tele2

Этапы конкурса:

30 июня – последний день приема заявок.

1 июля – 15 июля – отбор заявок волонтерами – сотрудниками партнеров фонда.

16 июля – 9 августа – оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов.

7 сентября – 22 ноября – преинкубационная программа для полуфиналистов: участникам расскажут об устойчивых бизнес-моделях, социальном проектировании, финансовом планировании и основных источниках финансирования. Они узнают о маркетинговых инструментах и других способах продвижения. Полуфиналистам помогут подготовить презентацию проекта – этап завершится краткой онлайн-защитой импакт-стартапа перед сотрудниками фонда и экспертами. В финал будут отобраны 10 проектов.

14 декабря – финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри, в состав которого входят топ-менеджеры компаний – партнеров фонда. Критерии отбора победителей: актуальность выявленной проблемы и эффективность решения, новизна и устойчивость проекта, ранняя стадия развития стартапа (работа с благополучателями уже ведется, но проекту не более трех лет), профессиональные и личностные качества лидеров проекта, их готовность учиться.

Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для населенных пунктов, в которых проживают до 100 000 человек, в следующих регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской, Курской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях. Победители получат грант до 500 000 рублей.

«Масштабный проект» – импакт-проекты для населенных пунктов любого региона России, в которых проживают более 100 000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию, использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:

«На протяжении 10 лет мы тщательно искали, отбирали и поддерживали – финансово и нефинансово – лидеров социальных изменений, предлагающих эффективные инновационные и системные решения проблем детей и молодежи в нашей стране. Результаты говорят сами за себя: из всех выпускников наших программ 82% – успешны и продолжают свою работу, 41% – сумели масштабироваться и работают уже в нескольких регионах».

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, член жюри конкурса «Навстречу импакт-стартапам»:

«За 10 лет сотрудничества с фондом «Навстречу переменам» более 600 сотрудников компании в качестве интеллектуальных волонтеров приняли участие в отборе и реализации 330 проектов. Они улучшили качество жизни сотен тысяч российских детей и подростков. Как отмечают лидеры социальных проектов, освоение бизнес-подхода для них – пожалуй, самое сложное и полезное из того, что дают наставники. Эти знания позволяют в том числе найти стабильные источники финансирования для проектов. Сотрудники Tele2 делятся с подопечными фонда экспертизой в самых разных областях. И для каждого из нас важно осознавать, что наш опыт и профессиональные качества приносят пользу не только нашей компании, но и обществу. Оно становится более устойчивым благодаря развитию социального предпринимательства в сфере детства».