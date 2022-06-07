Погода в Ижевске на 7 июня: похолодание до +15 °С и продолжительные дожди

Прогноз погоды в Ижевске на вторник, 7 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 7 июня в Ижевске ожидается облачная погода. Вероятны продолжительные дожди, местами они будут сильными. Температура воздуха составит всего +13..+15 °С. Скорость северного ветра достигнет 9-14 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +11 °С, дожди продолжатся. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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