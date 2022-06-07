Импортный препарат для доконтактной профилактики коронавируса поступил в Ижевск

Решение о назначении препарата принимает врачебная комиссия Фото: Ильяс Бекмансуров

В столицу Удмуртии потупил новый двухкомпонентный препарат для профилактики ковида, об этом сообщает на официальной странице «ВКонтакте» городская поликлиника № 2 в Ижевске.

Это препарат, произведенный иностранной фармацевтической компанией. Минздравом России он был одобрен еще в январе 2022 года и теперь поступает в регионы. Данный препарат показан тем гражданам, у кого имеются четкие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавируса. Согласно описанию, он изготовлен на основе моноклональных антител, то есть, антител, созданных в лаборатории и ориентированных на обезвреживание определенного возбудителя – в данном случае вируса covid-19. Таким образом, человеку, чей организм по той или и ной причине не способен вырабатывать собственные антитела в ответ на вакцинацию, вводится «готовая защита», способная уберечь от инфекции на 6-12 месяцев.

Администрация поликлиники подчеркнула, что количество препарата ограничено, и решение по его назначению конкретному пациенту будет приниматься врачебной комиссией – только в том случае, если человек имеет патологии, наличие которых не позволяет ему вакцинироваться.

Есть еще одно условие применения препарата – он может использоваться только в целях доконтактной профилактики, то есть, не применяется, если у гражданина недавно имелся контакт с ковид-положительными пациентами.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

22 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

20 человек эвакуировались из загоревшегося микроавтобуса на улице Кирова в Ижевске

Женщина и ребенок получили травмы в ДТП на улице Горького в Ижевске