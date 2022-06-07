«Ижсталь» передала ижевской библиотеке около 500 книг

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») передал около 500 книг филиалу № 17 Центральной муниципальной библиотеки имени Н.А. Некрасова.

На заводе прошла акция «Подари книгу библиотеке», в которой приняли участие десятки работников «Ижстали». Обязательным условием для приема книг было их хорошее состояние. Собранные книги представляют самые различные жанры литературы: от публицистики и философии до современных детективов и женских романов. Ранее подобные акции уже проходили на заводе.

Книги переданы филиалу библиотеки имени Некрасова, расположенной в городке Металлургов – микрорайоне компактного проживания работников и ветеранов завода. Кроме того, филиал находится в шаговой доступности от средней школы № 35, в которой учится много детей ижсталевцев.

Фото: «Ижсталь»

Также в филиале библиотеки работают клубы «Арт-биб» и «Арт-чайник», посвященные творчеству и дизайну. Здесь проводятся мастер-классы и лекции, выставки самодеятельных художников, фотографов, рукодельниц, концерты и поэтические вечера. В рамках программы «Растим читателя» дошкольники, младшие школьники и их родители приобщаются к чтению книг. А старшее поколение занимается в Школе здоровья и Клубе любителей природного земледелия. Пользователям библиотеки предоставляется свободный доступ к ресурсам сети Интернет.

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