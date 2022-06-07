Владимиру Невоструеву присвоено звание Почетного гражданина Удмуртии

Глава Удмуртии присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики. Об этом глава региона объявил сегодня, 7 июня, в ходе заключительной сессии нынешнего созыва регионального парламента.

Александр Бречалов отметил заслуги Невоструева за годы работы в Госсовете, а также его вклад в развитие экономики Удмуртии.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся очередные выборы депутатов Госсовета республики.

Досье КП

Невоструев Владимир Петрович. Родился 4 ноября 1959 года.

Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1978–1980 гг. – служил в Советской Армии, в городе Серов Свердловской области.

1980–1998 гг. – механик, главный инженер, председатель колхоза «Трактор» в Юкаменском районе.

1998–2000 гг. – глава администрации Юкаменского района.

2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

2002–2007 гг. – зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

2007–2008 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2008–2012 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии четвертого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2012–2013 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии пятого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2013–2017, 2020–2022 гг. – председатель Госсовета Удмуртии.

2017–2020 гг. – первый зампредседателя Госсовета Удмуртии.

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