Владимиру Невоструеву присвоено звание Почетного гражданина Удмуртии

Глава Удмуртии присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Глава Удмуртии Александр Бречалов присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики. Об этом глава региона объявил сегодня, 7 июня, в ходе заключительной сессии нынешнего созыва регионального парламента.
Александр Бречалов отметил заслуги Невоструева за годы работы в Госсовете, а также его вклад в развитие экономики Удмуртии.
Напомним, в сентябре текущего года состоятся очередные выборы депутатов Госсовета республики.
Досье КП
Невоструев Владимир Петрович. Родился 4 ноября 1959 года.
Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».
1978–1980 гг. – служил в Советской Армии, в городе Серов Свердловской области.
1980–1998 гг. – механик, главный инженер, председатель колхоза «Трактор» в Юкаменском районе.
1998–2000 гг. – глава администрации Юкаменского района.
2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
2002–2007 гг. – зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
2007–2008 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2008–2012 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии четвертого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2012–2013 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии пятого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2013–2017, 2020–2022 гг. – председатель Госсовета Удмуртии.
2017–2020 гг. – первый зампредседателя Госсовета Удмуртии.
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