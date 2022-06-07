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Политика7 июня 2022 10:00

Владимиру Невоструеву присвоено звание Почетного гражданина Удмуртии

Александр Бречалов отметил его вклад в развитие экономики региона
Дмитрий Коренев
Глава Удмуртии присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики

Глава Удмуртии присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов присвоил председателю Госсовета шестого созыва Владимиру Невоструеву звание Почетного гражданина Удмуртской Республики. Об этом глава региона объявил сегодня, 7 июня, в ходе заключительной сессии нынешнего созыва регионального парламента.

Александр Бречалов отметил заслуги Невоструева за годы работы в Госсовете, а также его вклад в развитие экономики Удмуртии.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся очередные выборы депутатов Госсовета республики.

Досье КП

Невоструев Владимир Петрович. Родился 4 ноября 1959 года.

Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1978–1980 гг. – служил в Советской Армии, в городе Серов Свердловской области.

1980–1998 гг. – механик, главный инженер, председатель колхоза «Трактор» в Юкаменском районе.

1998–2000 гг. – глава администрации Юкаменского района.

2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

2002–2007 гг. – зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

2007–2008 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2008–2012 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии четвертого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2012–2013 гг. – зампредседателя Госсовета Удмуртии пятого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2013–2017, 2020–2022 гг. – председатель Госсовета Удмуртии.

2017–2020 гг. – первый зампредседателя Госсовета Удмуртии.

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