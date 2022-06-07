Гороскоп на 8 июня: Тельцам пора отпустить свое прошлое, а Козерогам стоит задуматься о дополнительном доходе

Козерогам стоит задуматься о дополнительном доходе
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
ОВЕН
Пора идти в наступление на личном фронте – жизнь буквально толкает Овнов на активные действия. Будьте аккуратны во время походов в магазин – возможно, вас попытаются обмануть.
ТЕЛЕЦ
Тельцам пора отпустить свое прошлое и наконец начать жить настоящим. Не бойтесь впустить в свою жизнь новых людей.
БЛИЗНЕЦЫ
Возникнет ощущение, что окружающие вас совсем не понимают. Неудивительно – вы пытаетесь продавить свою точку зрения, совершенно не считаясь с чужим мнением. Если вы хотите, чтобы услышали вас – учитесь слушать других.
РАК
Многое будет зависеть от умения импровизировать и менять планы «на ходу». День пройдет довольно сумбурно, но интересно.
ЛЕВ
Львы смогут преодолеть свою давнюю фобию. День идеально подходит для путешествий и дальних поездок.
ДЕВА
Вас попытаются втянуть в какую-то авантюру. Каким бы ни было предложение, от него лучше отказаться.
ВЕСЫ
Сегодня будет велик соблазн все бросить и пойти по легкому пути, но в вашем случае это точно не выход. Сегодня важны предельная концентрация и способность идти до конца.
СКОРПИОН
Вас ожидает значительный финансовый успех – при условии, если вы не будете надеяться на других и сделаете все сами. Сегодня вы постоянно будете оказываться в центре внимания, будьте к этому готовы.
СТРЕЛЕЦ
Не торопите события – и будете сполна вознаграждены судьбой. Первая половина для идеально подходит для творческой деятельности, вторая - для решения финансовых вопросов.
КОЗЕРОГ
Задумайтесь о дополнительном доходе – скоро вам понадобятся деньги, много денег. Сейчас вы счастливы и уверены в завтрашнем дне, но, к сожалению, это не будет длиться вечно.
ВОДОЛЕЙ
От обилия ярких впечатлений может закружиться голова. Хорошенько подумайте, прежде чем кому-то соврать, даже если кажется, что без обмана сейчас никуда. Сегодня все тайное слишком легко становится явным.
РЫБЫ
Рыбам не стоит пренебрегать помощью родных и близких людей – некоторые проблемы невозможно решить в одиночку.
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