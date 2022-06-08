Гороскоп на 9 июня: Овны попадут в карусель флирта, Львы выйдут на «охоту», а Девам не стоит переживать из-за разбитых вещей

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: Анастасия Захарова

ОВЕН

Овны, вас закружит карусель веселья и флирта в этот день. Пора доставать из гардероба свой любимый наряд и отправляться на поиски приключений

ТЕЛЕЦ

Вашей удаче сегодня можно только позавидовать. В течении всего дня вы будете находить разные приятные мелочи. Это могут быть как сладости, открытки, деньги или даже раритетный предмет.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, вам не стоит сегодня парить в облаках. Необходимо сосредоточиться на порученных обязанностях, чтобы не упасть в грязь лицом.

РАК

Раки, будьте осторожными с шутками над друзьями. Сегодня не все оценят ваше тонкое чувство юмора.

ЛЕВ

Львы, если вы запланировали выйти на «охоту» за сердцами, то сегодня самый подходящий день. На вашем пути вы повстречаете очень интересных и красивых людей, один из которых надолго засядет в ваших мыслях.

ДЕВА

Девы, сегодня не стоит переживать из-за разбитых вещей. Возможно, одна из таких неудач принесет вам радость в ближайшее время.

ВЕСЫ

Весы, сегодня в вас вселится настоящий танцор. Буквально каждая песня будет вызывать у вас желание пуститься в пляс. Что ж, Весы, смело двигайтесь в такт музыке, вдруг она приведет вас к к чему-то очень важному в вашей жизни.

СКОРПИОН

Скорпионы, вам сегодня стоит уделить внимание порядку в вашем доме. Возможно, где-то что-то сломалось или запачкалось. Скорее вооружайтесь средствами для уборки, ведь к вам неожиданно могут нагрянуть гости.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, постарайтесь внимательнее переходить дорогу сегодня. Вас могут нечаянно обрызгать или толкнуть, что заметно подпортит ваш наряд и настроение.

КОЗЕРОГИ

Козероги, сегодня не стоит принимать решения, связанные с работой. Поспешные выводы могут очень сильно вас запутать и заставить совершить ошибку о которой вы потом будете жалеть.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вам пора немного подкопить энергии для предстоящих выходных и сегодня самое время этим заняться. Устройте себе день релакса и шопинга, а вечером поход в красивое место.

РЫБЫ

Рыбы, сегодня вы почувствуете себя кулинарным гением. Ваши близкие по достоинству оценят ваши блюда на семейном вечере, особенно десерт.

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