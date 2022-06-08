Роспотребнадзор: Удмуртия стала лидером по потреблению пива в России

За прошлый год жители Удмуртии приобрели 100,1 литра пива и пивных напитков на человека Фото: Эдуард КАРИПОВ

По итогам 2021 года Удмуртия стала лидером среди других регионов РФ по продаже пива и пивных напитков на душу населения. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2021 году».

За прошлый год жители Удмуртии приобрели 100,1 литра пива и пивных напитков на человека. На второй строчке расположилась Еврейская автономная область (96,5 л), на третьей — Забайкальский край (96,3 л). Меньше всего пива потребляют в Ингушетии (0,39 л на человека в год).

«При этом Удмуртия не входит в первую десятку по потреблению водки и ликероводочной продукции», - отмечает издание.

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