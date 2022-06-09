9 июня в Ижевске закончатся дожди и +18 градусов

Позитивного дня, ижевчане! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Добрейшее утро, любимый Ижевск! Четверг, 9 июня, на календаре. Пока вы собираетесь на работу, расскажем вам о погоде на предстоящие сутки.

Днем сегодня облачно с редкими прояснениями и небольшой дождь. Воздух прогреется до +18 градусов, ветер северный 4-5 м\с. Ночью малооблачно, +11 градусов, ветер северо-западный 2-3 м\с.

По данным Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 75 %, магнитное поле спокойное.

Доброго вам четверга, ижевчане!

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