Взрывных устройств в судах Ижевска не обнаружено

Накануне на электронную почту районных судов Ижевска вновь поступили сообщения о минировании зданий Фото: Диля Ахмадишина

После поступившего накануне сообщения о минировании здания судов Ижевска и прилегающую к ним территорию проверили специалисты. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в ходе проверок взрывных устройств обнаружено не было.

«Суды работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на электронную почту районных судов столицы Удмуртии поступили сообщения о минировании зданий. Подобные сообщения поступали 25 апреля и 11 мая, они также оказались ложными.

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