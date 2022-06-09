9-летняя Дарина Кудисова из Ижевска получила премию «Открытие года» от канала DMC Music

9-летняя ижевчанка Дарина Кудисова получила премию «Открытие года» от канала DMC Music. Фото: архив семьи Дарины

9-летняя вокалистка из Ижевска Дарина Кудисова получила премию «Открытие года» от канала DMC Music. Музыкальный талант Дарины привлек внимание канала, и ей предложили принять участие в третьей ежегодной музыкальной премии премии DMC Music Awards 2022.

На церемонии награждения, которая проходила в Москве, Дарина исполнила свою песню «Белый кит», созданную совместно с Антоном Азаровым, автором и исполнителем собственных песен и постоянным участником проекта «Рождественская песенка года» на телеканале «Россия 1».

Премию Дарине вручали шоумен Евгений Аскаров и участница телепроекта «Голос. Дети 7» Марьяна Титова. Всего в номинации ««Открытие года» было 5 участников.

Фото: архив семьи Дарины

«Для нас это была неожиданность, так как соперники были очень сильные с яркими песнями!» – призналась мама Дарины, Саида Кудисова.

Однако останавливаться на достигнутом ижевчанка не собирается: впереди ее ждут подготовка к новому конкурсному сезону и создание авторских песен.

Ранее «Комсомолка» уже писала про Дарину Кудисову. В 8 лет она презентовала свою первую песню на телеканале «Карусель» в программе «С добрым утром, малыши!».

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