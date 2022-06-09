Работник «Ижстали» занесен на городскую Доску почета

Фото: «Ижсталь»

На обновленной ко Дню города Доске почета Ижевска появится портрет сотрудника завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») Айрата Карамиева

На «Ижсталь» Айрат Завдатович пришел в 1992 году после окончания СПТУ № 3, и с тех пор трудится модельщиком по деревянным моделям в литейном цехе. С 1995 по 1998 год обучался в Ижевском промышленно-экономическом колледже технологиям литейного производства, а в 2002 году успешно окончил очно-заочное отделение ИжГТУ по специальности «Технология машиностроения».

Айрат Карамиев – один из опытнейших работников цеха. Высокое мастерство и знание тонкостей профессии позволяют ему добиваться высоких производственных показателей, снижать затраты на изготовление моделей и экономить расходные материалы. Он принимал участие в создании модельного комплекта таких уникальных отливок, как копия «Царь-пушки» и усыпальница основателя Ижевска Андрея Дерябина.

В 2018 году Айрат Завдатович освоил управление новым деревообрабатывающим станком с числовым программным управлением, что увеличило производительность при изготовлении конструктивно сложных модельных комплектов. В 2020 году принимал участие в создании оснастки современной формовочной машины, необходимой для расширения номенклатуры малотоннажных отливок.

Карамиев владеет несколькими смежными профессиями: станочник широкого профиля, стропальщик, водитель электрокара. Он – наставник молодежи, инструктор производственного обучения. За свой многолетний и добросовестный труд награжден почетной грамотой главы муниципального образования «Г. Ижевск» и грамотами завода, признавался лучшим работником предприятия, его портрет заносился на заводскую Доску почета.

«Такие высокопрофессиональные и преданные заводу работники, как Айрат Карамиев, – залог сохранения и преумножения трудовых традиций «Ижстали», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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