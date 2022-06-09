Гороскоп на 10 июня: Овны расширят свой чувственный опыт, Львы могут попасть в секту, а Водолеев ждет черная полоса

Водолеев ждет черная полоса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОВЕН

Перед Овнами встанут неожиданные преграды на пути к цели. Но это лишь поможет вам воплотить все ваши начинания. Замечательное время, чтобы начать любовные отношение и обогатить свой чувственный опыт.

ТЕЛЕЦ

На фортуну уповать не приходится. Потрудитесь не совершать фатальных ошибок, которые могут поссорить вас с семьей. В случае если вы рассчитывали покупку недвижимости или же переезд – лучше это отложить до лучших времен.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам представиться возможность показать свои выдающиеся качества во всей красе. На работе вы можете ввести предложение, которое сделает лучше вашу жизнь и жизнь ваших коллег. Также высока вероятность получить увлекательное предложение о встрече от давнего друга.

РАК

В давно устоявшихся отношениях вас ждет новый виток – пламя страсти разгорится по-новой. Работа принесет радость, да и финансовые дела пойдут в гору. Да, вы на коне.

ЛЕВ

Запланированные поездки имеют все шансы сорваться. В том случае, если вы собрались в путешествие, будьте аккуратнее. Также, высок риск стать жертвой жуликов, попасть в секту или же под воздействие алчных гадалок.

ДЕВА

Как бы вы ни старались получить премию или же похвалу на работе, в ближайшее время это не получится. Остерегайтесь случайных влюбленностей, они не принесут ничего, кроме расстройства.

ВЕСЫ

Главные ваши помощники сейчас – умеренность и скромность. Тратьте деньги с умом, возможно скоро они вновь вам понадобятся.

СКОРПИОН

Будьте аккуратны с новыми знакомствами, не все они принесут пользу. Зато высока вероятность отправиться в длительное поездку заграницу или же вам предложат работу в другой стране.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно прислушаться к своей чуйке. Не стоит идти против себя. Подумайте, чего вам действительно хочется.

КОЗЕРОГ

Поспешные заключения, принятые под давлением, приведут к большим проблемам. Сейчас лучше залечь на дно – у вас слишком мало энергии. Переработки отрицательно отразятся на самочувствии.

ВОДОЛЕЙ

Ваш обычный житейский уклад под угрозой: затаенные страхи имеют все шансы воплотиться в реальности, надежды – разрушиться, а дела – пойти наперекосяк по причине вереницы неудач.

РЫБЫ

Завтра ваше настроение будет не лучшим – странная хандра и бремя на душе помешают веселиться вам в полной мере. Также, не самый благоприятный этап для свиданий. Попытайтесь отдохнуть.

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