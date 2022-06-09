Жительницу Воткинска обвиняют в убийстве собутыльника

По версии следствия, женщина ударила собутыльника ножом в область живота Фото: Константин ИВШИН

В Воткинске расследуется уголовное дело по факту смерти 45-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в его гибели обвиняется 40-летняя женщина.

По данным следствия, вечером 1 июня потерпевший и обвиняемая вместе выпивали. В процессе между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила собутыльника ножом в область живота.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 07 июня 2022 потерпевший скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время ее заключат под стражу.

Расследование продолжается.

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