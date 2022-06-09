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Происшествия9 июня 2022 13:46

Пенсионерка из Ижевска похитила 53 млн рублей под предлогом продажи дешевого жилья

Жертвами мошенничества стали более 90 человек
Дмитрий Коренев
Подсудимая похитила денежные средства 93 граждан на общую сумму 52 592 000 рублей

Подсудимая похитила денежные средства 93 граждан на общую сумму 52 592 000 рублей

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске суд признал 65-летнюю местную жительницу виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Установлено, что пенсионерка разместила в СМИ рекламу о продаже по низкой стоимости жилых помещений в строящихся многоквартирных малоэтажках. С марта 2011 года по апрель 2016 года она получала деньги от жителей, желающих приобрести квартиры. Полученные средства она незаконно оформляла в виде займов или инвестиций в строительство. Выполнять условия договоров женщина не собиралась.

«Всего путем обмана подсудимая похитила денежные средства 93 граждан на общую сумму 52 592 000 рублей», — говорится в сообщении.

Женщина признала вину. Учитывая это и другие смягчающие обстоятельства (добровольное частичное возмещение ущерба, наличие инвалидности, возраст), суд приговорил ее к 5 годам и 10 месяцам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденной взыскали деньги в счет возмещения имущественного ущерба, который она причинила потерпевшим.

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