Пенсионерка из Ижевска похитила 53 млн рублей под предлогом продажи дешевого жилья

Подсудимая похитила денежные средства 93 граждан на общую сумму 52 592 000 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске суд признал 65-летнюю местную жительницу виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Установлено, что пенсионерка разместила в СМИ рекламу о продаже по низкой стоимости жилых помещений в строящихся многоквартирных малоэтажках. С марта 2011 года по апрель 2016 года она получала деньги от жителей, желающих приобрести квартиры. Полученные средства она незаконно оформляла в виде займов или инвестиций в строительство. Выполнять условия договоров женщина не собиралась.

«Всего путем обмана подсудимая похитила денежные средства 93 граждан на общую сумму 52 592 000 рублей», — говорится в сообщении.

Женщина признала вину. Учитывая это и другие смягчающие обстоятельства (добровольное частичное возмещение ущерба, наличие инвалидности, возраст), суд приговорил ее к 5 годам и 10 месяцам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденной взыскали деньги в счет возмещения имущественного ущерба, который она причинила потерпевшим.

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