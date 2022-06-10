Повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей предложили в России

Сейчас налоговый вычет действует лишь до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 000 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил увеличить вдвое размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Сухарева, направленное главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении народный избранник отметил, что сейчас для поддержки семей с детьми в России действуют налоговые вычеты – суммы от зарплаты родителя на каждого ребенка, которые не подлежат удержанию с налога на доходы физлиц.

Однако налоговый вычет действует лишь до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором доход превысил эту сумму, налоговый вычет не применяется.

По данным Росстата, еще осенью прошлого года средняя зарплата в России превысила 54 тысячи рублей, или более 600 тысяч рублей в годовом исчислении. Таким образом, россиянин со среднестатистической зарплатой на протяжении практически полугода не может получать налоговые вычеты.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тыс. рублей для применения налогового вычета на детей», — говорится в тексте письма (цитата по RT).

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